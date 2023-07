Mayson (4) was één seconde uit beeld in het zwembad: ‘We hielden hoop dat hij zou overleven’

Tilburger (71) haalt twee ‘Seroosker­kes’ door elkaar en dat kan hem duur komen te staan

Legio keren reden een 71-jarige Tilburger en zijn echtgenote naar de camping in het Schouwes Serooskerke. Zo ook die zonnige dag van 5 september vorig jaar. Ze hadden een prima auto met daarachter een caravan van zeven meter lang en bijna drie meter breed. De V. reed al sinds zijn 18de met een caravan dus kende het klappen van de zweep. Alleen reden ze deze keer niet via de bekende weg, maar via hun navigatieapparaat. En dat hadden ze beter niet kunnen doen...