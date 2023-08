Man zit vast op 10 meter hoogte en belt brandweer

Moeder van stadsgids Eveline is kankervrij en dat vieren ze met een ‘tietjes­toe­tje’

Een moeder die kankervrij is verklaard, is altijd reden voor een feestje. Toen stadsgids Eveline van Wanrooij uit Rotterdam deze week te horen kreeg dat de borstkanker van haar moeder officieel weg is, besloot ze haar dan ook te trakteren op een heerlijk etentje. Mét een ‘tietjestoetje’ als dessert.