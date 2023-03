Man aangehouden die vrouwen lastigvalt en ‘flink onder invloed van alcohol’ achter het stuur kruipt

De politie kwam in eerste instantie af op een melding dat de man samen met een andere man vrouwen lastigviel op een parkeerterrein aan de Buttervliet. Het duo was op dat moment al ‘flink onder invloed van alcohol’, zegt de politie.



Een van de mannen kroop vervolgens achter het stuur en reed via de Haringvlietbrug in zuidelijke richting. Bij Steenbergen werd het inzittende duo pas aan de kant gezet. De twee begrepen het stopteken dat de politie daarvoor al een tijdje had afgegeven niet. De bestuurder werd na een bloed- en blaastest aangehouden.