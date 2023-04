Loslopende hond bijt lammetje dood, eigenaar spoorloos

In de Zierikzee­se Visstraat kun je nu een ijsje kopen, maar ook de kibbeling komt terug

Yara Struijk eet zelf het liefst een ijsje met witte chocola of citroensorbet. Marit Goossens gaat voor oreo-ijs. De meiden hebben een superjob te pakken. Ze werken in de spiksplinternieuwe Gebo Gelato IJssalon in de Visstraat in Zierikzee. In het pand ernaast komt later dit jaar een kibbelingloket.