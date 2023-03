Komst van flexwoningen voor 300 Oekraïners in Middelharnis vertraagd

De plaatsing van 110 tijdelijke flexwoningen voor in totaal zo’n driehonderd Oekraïense vluchtelingen in Middelharnis is vertraagd. Eerst werd gemikt op eind maart, dat is nu eind van het jaar geworden. Dat blijkt uit een nieuwsbrief van de gemeente Goeree-Overflakkee.

De nieuwe woonbuurt komt aan de Sommelsdijkse Havendijk, tussen de Westhavendijk en de Joost van den Vondellaan. Het gaat om drie soorten woningen, met maximaal twee woonlagen. De huizen worden neergezet in het groen en krijgen zowel hofjes als terrasjes. De gemeente vraagt een vergunning aan om ze minimaal twee en maximaal vijf jaar te laten staan; eerst als onderdak voor de vluchtelingen uit het oorlogsgebied en als zij vertrekken voor andere doelgroepen.

Enige met expertise

De gemeente Goeree-Overflakkee maakte dinsdag officieel het voornemen bekend verhuurder Oost West Wonen in de arm te nemen om het project te realiseren. Die corporatie uit Middelharnis is volgens haar de enige sociale woningcorporatie op het eiland die hiervoor in aanmerking komt en die de expertise heeft.

Andere corporaties hebben twintig dagen de tijd een kort geding aan te spannen als ze vinden dat zij ook kans moeten kunnen maken, anders sluit de gemeente een overeenkomst met Oost West Wonen. Volgens een recente uitspraak in een andere zaak is de gemeente verplicht van te voren bekend te maken met welke verhuurder ze in zee wil gaan.

Bij elkaar

Het gemeentebestuur is blij met de flexwoningen omdat daarmee de bestaande huurwoningen, waar een grote vraag naar is, kunnen worden ontzien. Haar streven is dat de Oekraïners die nu nog verdeeld in verschillende opvangplekken op Goeree-Overflakkee verblijven, straks ook in de nieuwe buurt in Middelharnis komen te wonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.