Koepelkerk in Willemstad staat weer strak in de lak: ‘Hij glanst weer als een spiegel’

Jongeren­geld­coach Peter let op de kleintjes: ‘Jeugd actief benaderen om schulden te voorkomen’

Praten over geld. Dat zijn Nederlanders bepaald geen ster in. Toch kun je dat maar beter doen, stelt Peter Ykema, jongerengeldcoach bij de gemeente Hoeksche Waard die jongeren tussen de 15 en 27 jaar gratis en vrijblijvend voorlicht en advies geeft over geld, rondkomen en sparen.