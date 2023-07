Knappe koppen Goeree-Overflakkee goed voor dertien uitvindingen in vijf jaar tijd

zeeuwse parel Terug in de tijd over de Schouwse Dijk

Er loopt tegenwoordig een onbenullige waterloop, maar eens voeren er middeleeuwse schepen in de polder achter de Schouwse Dijk bij Noordgouwe. De bijna een kilometer brede rivier de Gouwe stroomde er tot 1374. Zo plat en saai ik de polders normaliter vind, zodra ik over de Schouwse Dijk kom, gaat mijn fantasie met me op de loop.