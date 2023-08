Klaaswalers jagen op miljoenen in Miljoenenjacht

truckdrama Speciale band tussen dominee en man die gezin verloor: ‘Henk heeft het er soms meer en soms minder héél moeilijk mee’

Wanneer Kees Budding zondag 27 augustus de preekstoel beklimt, doet hij dat met ‘een geraakt gemoed’. Exact een jaar na het truckdrama in Zuidzijde, houdt de dominee in de kerk van de Hervormde Gemeente in Goudswaard een dienst die in het teken staat van de (dodelijke) slachtoffers ervan. ,,Het wordt een andere dienst dan anders. Dit zijn geen kleine dingen.’’