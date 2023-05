Kilo’s aan wegwerpluiers besparen door wasbare variant: Hoeksche Waard start pilot

Hoeksche Waard bereidt lokaal vereni­gings­le­ven vast voor op alternatie­ven voor plastic wegwerpbe­ker

Plastic in de polder. In de Hoeksche Waard willen ze er zo snel mogelijk vanaf en start de gemeente - als een van de eerste in de Rotterdamse regio - een proef om het gebruik van onder andere wegwerpbekers met evenementen tegen te gaan. Afgelopen Koningsdag in Heinenoord, waar drank in herbruikbare bekers werd geschonken, zette de lokale Oranjevereniging de toon. Bij de avondvierdaagse moeten mensen hun eigen drinkbekers meenemen.