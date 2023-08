Kerk stelt parkeerplaats beschikbaar voor reizigers met de veerpont

Snelheid van brand op Brouwers­dam verraste brandweer: ‘Eerder om hulp moeten vragen’

Een grote brand legde een jaar geleden zeven hectare natuurgebied op de Brouwersdam in de as. Het blussen werd bemoeilijkt door het gebrek aan water. Zijn er lessen getrokken uit deze natuurbrand? En hoe is de staat van het gebied een jaar later?