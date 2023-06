Kans op helder weer in Goeree-Overflakkee vanochtend

Genieten van een paar eeuwen brandweer­his­to­rie, museum in Hellevoet­sluis viert zestigste verjaardag

De driejarige Dani is gek op alles wat met de brandweer te maken heeft. Zaterdag was hij bij de zestigste verjaardag van het Brandweermuseum uit Hellevoetsluis en stonden hij en heel veel andere jonge en oude brandweerfans ineens oog in oog met de eerste stoombrandspuit van Nederland.