Johan was op fatale buurtbarbecue in Zuidzijde: ‘Ik was in paniek, maar probeerde te helpen’

Update + video Twee West-Brabantse drugslabs op vijf kilometer van elkaar ontdekt binnen een dag: ‘Wat is hier aan de hand?’

WILLEMSTAD - Aan de Helsedijk in Willemstad heeft de politie woensdagavond in een bedrijfspand een nieuw drugslab aangetroffen. Ook werden er op die locatie gelijk drie aanhoudingen verricht. Eerder op woensdag werd er in Heijningen al een lab gevonden. ,,Het vermoeden is sterk dat er een verband is.”