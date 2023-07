Jan Snel mag gebouw basisschool De Verwondering in Brielle maken

Tijd van stalvloer vol bierbekers is voorbij: schuur­feest wordt duurzaam

De schuurfeesten van de Plattelandsjongeren Hoeksche Waard. Wie op het eiland is er de afgelopen veertig jaar niet mee groot geworden? Hoewel nog altijd legendarisch slaan de feestjes een ander pad in. Ze zijn duurzaam geworden, waarbij het bier voortaan wordt geschonken in herbruikbare plastic glazen.