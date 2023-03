Inmiddels overleden vrijwilliger Museum Hoeksche Waard kreeg lintje versneld uitgereikt vanwege ziekte

Hitzert zou de onderscheiding tijdens de lintjesregen op 26 april krijgen. De onderscheiding is echter versneld uitgereikt, omdat zij ongeneeslijk ziek was en haar ziekte zich onverwachts snel ontwikkelde. Locoburgemeester Paul Boogaard gaf mevrouw Hitzert in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, in het bijzijn van haar man, twee zonen en kleindochter, de versierselen die bij deze onderscheiding horen.