In Goeree-Overflakkee bewolkt vanochtend

Creatieve carrières­witch na je pensioen: ‘Ik moet altijd iets doen, anders word ik onrustig’

Yolande Paling is van oorsprong dierenarts en Ad de Keijzer timmerman. Hun ‘gewone’ werk zit er op. Maar aan de luier? Dat nog lang niet. Paling maakt sieraden en De Keijzer schilderijen. Van beiden is werk te zien in de huiskamergalerie van Paling: gallery Yewel aan het Havenpark in Zierikzee.