Hotelschip voor vluchtelingen vertrekt volgende maand uit Hellevoetsluis

Willem kreeg bever als buurman, maar daar is hij allerminst blij mee: ‘Knaagt hele boel kapot’

In Brabant was het de das, in Numansdorp is het een bever in de dijk. De dieren ondervinden eenzelfde lot: ze worden rücksichtslos hun huis uit gezet, omdat ze met hun ondergrondse graafwerkzaamheden soms zorgen voor instortingsgevaar van het bestaande wegen- en spoornetwerk. ‘Ze knagen de hele boel kapot.’