Horeca op Voorne-Putten is klaar voor Koningsnacht

Een ontbijt, sprietlo­pen, markt, mi­ni-popfesti­val of naar clown Kim? Genoeg te doen op Koningsdag

Overal markten, muziek, aubades en versierde optochten: Koningsdag is in aantocht. Ga naar een van de vele koningsdagklassiekers of kies net voor wat alternatievers. Op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Rozenburg is weer genoeg te beleven. De redactie van het AD zet tien tips op een rij.