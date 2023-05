Hoeksche Vaart op zoek naar matrozen voor Expeditie Haringvliet

D66-lei­der Lies van der Pol verlaat politiek Voorne aan Zee

Oud-wethouder Lies van der Pol van Westvoorne, eind vorig jaar nog lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Voorne aan Zee, houdt de lokale politiek voor gezien. De 41-jarige bestuurder is sinds januari raadslid in de fusiegemeente, maar legt die functie later deze maand neer.