Hoe bied je troost na truckongeval Zuidzijde? ‘Plek van onheil wordt plek van helen’

Pattinama-Kerkhove komt slechte start in Portugal niet te boven

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is woensdag bij het ITF-toernooi in Figueira da Foz in de eerste ronde uitgeschakeld. Op het toernooi in Portugal verloor de Zierikzeese in twee sets van Bai Zhuoxuan: 5-7 en 1-6.