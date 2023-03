Hier komt straks een nieuwe afhaalcoffeeshop: mensen kunnen vanuit auto wiet bestellen

Inmiddels overleden vrijwilli­ger Museum Hoeksche Waard kreeg lintje versneld uitgereikt vanwege ziekte

Gerda Hitzert-Warbout, vrijwilliger bij Museum Hoeksche Waard, is maandag 27 februari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze koninklijke onderscheiding, omdat zij zich 16 jaar aaneengesloten enorm heeft ingezet voor dit museum in Heinenoord.