Het waterschap is een ouwetje: polderbestuurders bevolken al eeuwenlang de eilanden

Wouter besloot zelf een school te beginnen: dat heeft nog heel wat voeten in de aarde

Hij was ontevreden over de wijze van lesgeven aan zijn kinderen en besloot daarom zélf een school op te richten. Dat heeft flink wat voeten in aarde, maar ondernemer Wouter Maagdenberg is gepokt en gemazeld in het opstarten van nieuwe initiatieven en deinst voor geen enkele tegenslag terug.