Henk (75) maakte van zijn verzameling motoren een minimuseum: ‘Iedereen moet er van kunnen genieten’

Nieuwkoop heeft titel in blessure­tijd vast, maar eindigt met lege handen

Bart Nieuwkoop heeft op een zinderende slotdag, naast de titel in België gegrepen. De voetballer uit Tholen, in dienst van Union Sint-Gillis, had het kampioenschap even in handen, maar drie treffers van Club Brugge in blessuretijd gooiden roet in het eten. Door een weergaloze treffer van Toby Alderweireld in de 94ste minuut trok het Royal Antwerp van Mark van Bommel toch nog aan het langste eind.