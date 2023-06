Hellevoetsluis in het teken van triathlon

Staat dit eiland nog niet op je bucket list? ‘Deze zomer zeker bezoeken’

Tiengemeten en gastvrijheid waren in de agrarische tijd van het eiland geen vanzelfsprekende twee-eenheid. Boeren, hun gezinnen en de weekenders in de voormalige knechts- en schafthuisjes waren de geluksvogels op hun privé-eiland met beperkt toelatingsbeleid. Natuurmonumenten hanteert juist wel een ‘met-open-armen-beleid’ op het huidige natuureiland. Maar dit seizoen is anders dan anders.