Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Goeree-Overflakkee

Het opmerkelij­ke seizoen van De Jonge Spartaan: ‘We hebben al geschiede­nis geschreven’

Trainer Wim Nieuwland beschrijft de opmerkelijke reeks van De Jonge Spartaan als een mix van sfeer, kameraadschap, teamspirit en een ongekende drang om voor het eerst in de geschiedenis de tweede klasse te bereiken. Christian Hoogzand is al vanaf de ‘kabouters’ voetballer op DJS-complex Spartacus in Middelharnis. Hij is vastbesloten het vertrouwen van Nieuwland in nog meer goals uit te betalen.