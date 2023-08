Heel de wijk heeft last van de buurman: ‘Het moet maar eens afgelopen zijn’

met video Drugslab vol jerrycans en chemica­liën: ‘We hadden geen seconde later moeten zijn, anders waren de verdachten gevlogen’

WILLEMSTAD/HEIJNINGEN – Een man loopt met twee limonadeflessen naar buiten. Alleen zit er geen sinas in, maar amfetamineolie. De politie is donderdag volop bezig met de ontmanteling van een drugslab in Helwijk. Ook werd eerder een lab in Heijningen ontdekt, op steenworp afstand. ,,De drugsindustrie dendert door”, zegt Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij de politie.