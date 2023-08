Haringvlietbrug nog een paar keer dicht, maar ditmaal voornamelijk ’s nachts

Kamervra­gen over ‘sekte’ in Sint Philips­land: ‘Eenmaal in de koker, word je er dieper in gezogen’

Michiel van Nispen (SP) heeft in de Tweede Kamer zijn zorgen uitgesproken over de organisatie Maerloo in Sint Philipsland. ,,Verbazingwekkend dat dit in Nederland ongestraft kan’’, zegt hij over de groep, die door experts wordt weggezet als sekte.