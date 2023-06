Grote brand verwoest boerderij in Oudenhoorn, alle dieren gered

Elftallei­der mist door beenamputa­tie seizoens­slot: ‘Mijn plekje in dug-out is denk ik verleden tijd’

Een kwarteeuw was Jeffrey Nathalia (59) op zaterdagmiddag steevast in de dug-out van ’s-Gravendeel te vinden. Maar zaterdag, toen het eerste elftal nacompetitie om promotie behaalde, zat de teamleider en diabetespatiënt op een kamertje in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordt. Herstellende van een beenamputatie.