Groeiende belangstelling voor historische vereniging: nieuw onderkomen trekt makkelijker en meer publiek

Als damherten moeten worden afgescho­ten, gaat Kim tussen de jagers en de dieren staan

Als dierenliefhebster gaat de discussie over de toekomst van de damherten in de Hoeksche Waard haar aan het hart. Kim Wessing is er zelfs een online petitie voor gestart: Schiet de damherten van de Hoeksche Waard niet af, maar beheer ze. Bijna 1500 sympathisanten heeft ze inmiddels achter zich staan.