Goeree-Overflakkee wil ondanks uitspraak rechter toch strandje opknappen, mogelijk door ‘stikstofruil’

In november zette de Raad van State in een andere zaak rond de stikstofuitstoot een streep door de manier waarop Goeree-Overflakkee eveneens wilde werken. Die had bepaald dat er een gedeeltelijke vrijstelling zou worden gegeven voor het werk. De partijen die aan de slag gaan met de opknapbeurt zouden dan niet minder stikstof hoeven uit te stoten in dit beschermde natuurgebied, het zogeheten Natura 2000-gebied.

Maar de afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelde op 2 november in een soortgelijke zaak dat een dergelijke werkwijze in strijd is met het Europese recht. En dat heeft dus ook voor het strandje Twins gevolgen, concludeert de gemeente.

Nieuwe aanbesteding

Gekeken wordt nu of er speciale maatregelen kunnen worden genomen, die het rijk wel goedkeurt, of dat de uitstoot van stikstof elders in de gemeente kan worden gecompenseerd. Dan wordt de stikstofuitstoot als het ware geruild. Van Putten: ,,Als we op die manier een vergunning op basis van de wet natuurbescherming kunnen krijgen, starten we een nieuwe aanbesteding. We willen dan als het ware een doorstart maken. Want de wens om het strandje opnieuw in te richten, bestaat al jaren.”