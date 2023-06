Goeree-Overflakkee wijst op Geldfit: meer grip op geldzorgen

UIT HET LEVEN Leo had als baby de dood al in de ogen gezien

Leo Flikweert, afkomstig uit Nieuwerkerk, was 52 jaar toen hij op 6 juli 2022 overleed. Veel te jong, maar ook een klein wonder voor iemand die als baby de dood al in de ogen had gezien en zijn leven lang worstelde met fysieke ongemakken. Tot het einde bleef hij strijdbaar: pas met zijn allerlaatste zucht legde hij zich neer bij zijn lot.