Gezin overvallen in woning Melissant, vader en moeder lichtgewond

Na drugs­vondst in loods Heinenoord wijzen maatjes naar elkaar, maar beiden zijn schuldig

Twee jonge Hoeksche Waarders wezen na de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs in een garagebox in Heinenoord naar elkaar, maar volgens de rechtbank zijn ze beiden even schuldig. Elk kreeg dinsdag een werkstraf van 200 uur en een celstraf van 100 dagen, waarvan 87 dagen voorwaardelijk.