Gewonde bruinvis aangespoeld op strand in Ouddorp: ‘Zorgelijke situatie’

Stichting SOS Dolfijn kreeg zaterdagochtend even na 08.00 uur de melding van het zeevarken binnen. Een toevallige passant vond het dier en belde met de natuurorganisatie uit Zeeland, die op hun beurt lokale hulpverleners van het reddingsteam zeedieren op Goeree-Overflakkee alarmeerden. Zij beschikken over een speciale transportkist waarin de bruinvis tijdelijk op het strand verzorgd kon worden, legt de hulporganisatie voor walvisachtigen uit.

Daarna werd het dier met de dolfijnambulance naar het walvisziekenhuis van de stichting in Anna Paulowna vervoerd. Daar werd duidelijk dat het vrouwtje gewond was. Ze was erg mager, braakte af en toe en er kwam veel vocht uit het blaasgat. ,,Een zorgelijke situatie”, aldus de verzorgers van SOS Dolfijn over de 19 kilo wegende ‘Norah’, zoals het dier nu heet. Ter vergelijking: een gezonde bruinvis van haar grootte zou zo'n 27 kilo moeten wegen.

Met medicatie, vocht en vis probeert het reddingsteam het arme dier te redden. Dat lijkt te helpen, want de eerste twee nachten is het dier doorgekomen. ,,Maar het blijft heel spannend. Ze is erg uitgedroogd en ziek. Het is nu zaak dat haar vochtbalans herstelt. Als dat lukt, hebben we goede hoop op herstel”, zegt een verzorger. Dat herstel zal ‘zeker nog maanden’ duren.