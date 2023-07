Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Goeree-Overflakkee vandaag

met video Eindelijk is ze aan de beurt: Fréderique Padmos (25) is Miss Visserij 2023

Fréderique Padmos is 25 jaar, afkomstig uit een door-en-door mosselkwekersfamilie én, tatarataaaaaa, sinds vandaag Miss Visserij 2023. Het jaarlijks op Bru best bewaarde geheim is donderdagmiddag onthuld bij de aftrap van de 60ste editie van de Visserijdagen Bruinisse. ,,Het is een grote eer om de mosselvisserij het komend jaar te mogen vertegenwoordigen.”