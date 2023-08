Lagere straf dan geëist voor in opdracht in brand steken van auto

Voor een paar honderd euro stak een 19-jarige Amsterdammer in Hellevoetsluis in opdracht een Opel Corsa in brand. Het baart de Rotterdamse rechtbank zorgen dat hij alleen aan het geld dacht en niet aan de gevolgen voor de eigenaresse, die geen idee heeft waarom haar wagen doelwit was. Toch krijgt hij een veel lagere straf dan geëist.