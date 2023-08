Gemeente zegt dat illegaal feest in boerderij niet te voorkomen was; CDA stelt vragen over veiligheid

It’s beginning to look a lot like Christmas in augustus: oliebollen en ijsprinses­sen op kerstmarkt

Net als de eerste editie vorig jaar blijft het een wonderlijk gezicht: een kerstmarkt met oliebollen, kerstelfjes, ijsprinsessen en liedjes als Last Christmas en All I want for Christmas is you. Maar dan in augustus. Voor de 6-jarige Boyd uit Maassluis werd het extra onvergetelijk, want de kerstman liet een grote wens uitkomen.