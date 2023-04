Geelbruine plassen en water met de zuurgraad van gootsteenontstopper: hoge boete voor bedrijf geëist

Een bedrijf in Oude-Tonge hangt een fikse boete boven het hoofd voor milieuvervuiling. Het wordt ervoor verantwoordelijk gehouden dat een zuurgraad in een sloot naast het bedrijfsterrein werd gemeten die volgens de officier van justitie is te vergelijken met gootsteenontstopper.