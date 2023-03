Flamboyante Mona (62) overleden: ze was bijna Miss Nederland en had relatie met Ben Cramer

Mona de Wildt, één van de flamboyantste inwoners van Voorne-Putten, is zondag op 62-jarige leeftijd in haar woning in de duinen van Oostvoorne overleden.

De politie deed uitgebreid onderzoek, maar concludeerde dat ze na een val om het leven was gekomen. Mona was hierdoor weer even het onderwerp van gesprek. Ze zei in één van de laatste interviews met het AD daarin te berusten. ,,Er wordt altijd over me gepraat. Dat is m’n hele leven al zo.”

Bijna Miss Nederland

Ze vertelde toen dat als er een boek over haar geschreven moest worden, dat dat heel dik zou worden. Dat zou gaan over de Miss Nederland-titel die ze in 1980 net misliep, haar relatie met zanger Ben Cramer, haar jeugd in kindertehuizen, haar horecawerk en haar twee dochters en zoon waar ze trots op was. Op 29-jarige leeftijd nam Mona strandpaviljoen Tudor van haar moeder over en liet er grote namen optreden. Daar leerde ze heel veel mensen kennen.

,,Mona, wie kende haar niet, ze was een warme, bijzondere persoonlijkheid, die als ze ergens voor ging, vocht als een leeuwin en nietsontziend kon reageren, ongeacht wie ze tegenover zich had”, schetst Rockanjese Jacqueline van Hoey Smith.

Geen lieverdje

Mona was niet altijd een lieverdje. Zo kwam ze in de gevangenis nadat ze dronken de ruiten van haar ex en een buurvrouw ingooide en een andere keer toen ze iemand met een bierglas bewerkte en een agent met een buks bedreigde.

Ze naaide in vroeger jaren sexy kleding voor meiden in nachtclubs. ,,Ik gaf wel eens showtjes en heb ook wel eens stoute dingen gedaan”, sprak ze ooit tegen deze krant. De laatste jaren runde ze een Bed en Breakfast. Hoe kwam het dat ze zo was? ,,Ik heb altijd voor mezelf moeten opkomen. Door het gemis aan liefde in een gezin gedraag ik me vaak zoals ik doe. Ik laat niet over me heen lopen”, legde ze ooit uit.

