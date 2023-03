Familie hoopt op enorme erehaag voor overleden Mona de Wildt (62)

Mona was een flamboyante verschijning in Rockanje. In 1980 liep ze ternauwernood de titel van Miss Nederland mis, later runde ze strandtent Tudor in Rockanje en daarna een bed and breakfast in Oostvoorne. Ze zei ooit tegen het AD dat ze een ‘wild leven’ heeft gehad, met een paar misstapjes. Maar, zo verklaarde ze, met haar woning aan de Duinzoom in de duinen van Oostvoorne had ze haar eigen, rustige paradijsje gecreëerd.