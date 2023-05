Explosief naar huis Rockanje gegooid: ‘Vermoedelijk na ruzie’

KOKEN EN ETEN Ooster­schel­de­kreeft zet Zeeland op de kaart

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de eerste Oosterscheldekreeft. ,,Deze Oosterscheldekreeft is maar tot 15 juli verkrijgbaar en zet Zeeland en onze Oosterschelde op de kaart”, aldus kreeftenvisser Peter Scherpenisse uit Sint Annaland. ,,Daar moet het om gaan.”