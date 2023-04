Elin en Jesse reisden met hun camper door Europa en wisten toen zeker: we beginnen boerderij in warm land

Sonja woont met haar schoonfami­lie op ‘8000 vierkante meter Hoeksche Waard in Australië’

In de afgelopen vier jaar had ze al vaak op kunnen geven, maar Sonja den Boer-Robbemont (30) deed het niet. In 2019 ruilde ze ’s-Gravendeel in voor Australië om daar samen te leven met haar grote liefde Rick (32). Nu voelt het land als thuis, maar dat gevoel kwam haar niet zomaar aanwaaien.