Een glas- én brandweermuseum: het kon zestig jaar terug niet op in Hellevoetsluis

Goudroof blijkt aanleiding voor steekpar­tij: vrouw lokt man in de val met sms

Een goudroof blijkt de aanleiding te zijn geweest voor een steekpartij in Strijen. Volgens het slachtoffer viel de bewoonster hem van achteren aan nadat hij naar haar huis was gelokt. De verdachte C.R. (39) beweert dinsdag in de rechtbank echter dat ze zichzelf verdedigde toen ze door hem werd aangevallen met een hamer.