Drugslab vol jerrycans en chemicaliën: ‘We hadden geen seconde later moeten zijn, anders waren de verdachten gevlogen’

Hoeksche Waard draait warm voor Formule 1-weekend in Zandvoort

In de aanloop naar de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort wordt de Hoeksche Waard het komend weekeinde al flink opgewarmd. Op zaterdag, tijdens de laatste dag van de ’s-Gravendeelse Feestweek, vindt een heus race-event plaats waarbij het mogelijk is om in een simulator zelf het racen te ervaren en om de banden van een bolide te wisselen.