Drieduizend fans genieten van Engelse rockband Marillion in Ouddorp

Hunkering voelbaar

Een puike lichtshow omlijstte het geheel. Het was door corona vier jaar geleden dat Marillion voor het laatst in Ouddorp was. Daardoor was de hunkering voelbaar bij de fans. Zij kijken nu alweer uit naar de negende editie in 2025. Marillion had in 1985 een hit met het nummer Kayleigh.