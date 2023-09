Dode man in het water langs Hellevoetse Achterweg gevonden

Melvin Winterberg wil negatieve serie tegen RKAVV in balans brengen: ‘Nieuwen­hoorn thuis zelden verloren’

Melvin Winterberg was er in 2012 bij toen Nieuwenhoorn voor het laatst van RKAVV won (0-2). Voor het eerst in negen jaar staat het duel met de Leidschendammers zaterdag weer op de agenda. De 33-jarige aanvallende middenvelder hoopt nu met een zege de balans, die duidelijk naar de RKAVV-kant overhelt, ietwat in evenwicht te brengen.