Dirigent Xavier Scheepers krijgt hulp van Alain Clark bij vuurdoop tijdens Maartconcert

Het Maartconcert, dat zaterdag 11 maart in sporthal Cromstrijen in Numansdorp wordt gegeven, is voor het Klaaswaalse Prinses Juliana dus bij voorbaat memorabel, zeker ook doordat het coronavirus voor een jarenlange estinto zorgde, de term die aangeeft dat de muziek langzaam weg moet sterven. Het orkest was dus nauwelijks hoorbaar: er waren geen uitvoeringen, maar er werd wel reikhalzend naar uitgekeken.

,,Met al 600 verkochte kaarten gaan we al aardig richting een full house’’, vertelt Xavier Scheepers. ,,Dat zijn fans van ‘PJ’, maar ook van andere orkesten in de Hoeksche Waard. Er is Hoeksche Waard-breed interesse. Daarnaast heeft het Maartconcert ook een specifieke fanbase opgebouwd de afgelopen jaren.’’

Alain Clark

Misschien dat het stempel ‘special edition’ dat het Maartconcert dit jaar heeft gekregen ook muziekliefhebbers lokt die doorgaans niet warmlopen voor het luisteren naar een ensemble van houten en koperen blaasinstrumenten. Wellicht dat ‘special guest’ Alain Clark ook de allesbehalve diehardfans van harmonieorkesten naar Numansdorp kan trekken.

Quote Dit concert is ook een eerbetoon aan Alex. Die kans hebben we eigenlijk nooit gekregen Xavier Scheepers, Dirigent

,,We laten Alain Clark shinen. We spelen zeker niet alleen maar traditionele harmoniemuziek. We zullen richting lichtere muziek gaan en bigbandmuziek. Maar dit concert is ook een eerbetoon aan Alex. Die kans hebben we eigenlijk nooit gekregen. Dit is er het ultieme moment voor. Noem het een moment van bezinning in het concert. Heel waardevol om dat te mogen doen.’’

Volledig scherm Alain Clark als blikvanger van het Maartconcert. © PJ

Saxofonist

Nee, geen druk dus. Eerder gezonde spanning voor Xavier Scheepers (45) om de waardevolle traditie die Alex Zwijgers in het leven heeft geroepen eer aan te blijven doen. Als saxofonist is hij geen kleine jongen ‘in de klassieke muziek’. En zijn dirigentschap - een later tot bloei gekomen passie - ‘loopt ook als een trein.’ Beginnersstress is hem dus vreemd.

Quote Dat is voor mij als dirigent ontzettend aantrekke­lijk om neer te zetten Xavier Scheepers, Dirigent

,,Als dirigent heb je een andere beleving dan wanneer je zelf speelt. Je hebt een team van amateurs voor je zitten die je dingen probeert te laten doen die hun individuele prestatie overstijgt. Dat er een totaalbeeld ontstaat dat professioneel klinkt in mijn oren en dat het de mensen in de zaal raakt. Dat is voor mij als dirigent ontzettend aantrekkelijk om neer te zetten. Als dat lukt, heb je het dus over dat collectieve muzikale hoogtepunt.’’

Van Ravel tot Rammstein

Nu het Maartconcert steeds dichterbij komt, is hij er - in zijn hoofd - dagelijks mee bezig. En dat meestal op afstand, want de dirigent woont nog altijd in het Limburgse Heel. Daar luistert hij overigens niet alleen maar naar klassieke muziek. ,,Natuurlijk luister ik naar Bruckner, Brahms, Ravel, maar ik zit niet vast aan een bepaalde stijl. Ik luister even makkelijk naar Guns N’ Roses, Rammstein, Queen en Frank Boeijen.’’

,,Ik heb goed naar de traditie van het orkest geluisterd ten aanzien van dit Maartconcert, maar ik ben ook een ander persoon dan Alex was. We gaan niet ineens alles rigoureus omgooien, maar dingen evolueren automatisch, alleen al doordat de demografie van een orkest verandert. Er zullen wat accentverschuivingen zijn, maar de muziek en de emoties die ze kan oproepen, blijven het allerbelangrijkst.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.