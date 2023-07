Deze vrouwen willen het mannelijke bolwerk van de politiek doorbreken

Dit vrouwelij­ke raadslid krijgt eigen zaal in het Rotterdam­se stadhuis

Het Rotterdamse stadhuis krijgt voor het eerst een zaal die genoemd is naar een politicus: en wel Suze Groeneweg, de Rotterdamse socialiste die in 1918 het eerste vrouwelijke kamerlid in Nederland was en in 1919 ook als eerste vrouw in de Rotterdamse gemeenteraad zitting nam.