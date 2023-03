Deze scholieren gaan zelf aardappelen telen en gaan voor een recordoogst

UPDATE N57 bij Ouddorp in beide richtingen dicht vanwege geschaarde vrachtwa­gen, veel ijzerwerk op weg

De N57 is ter hoogte van Ouddorp in beide richtingen afgesloten vanwege een geschaarde vrachtwagen. De container van de vrachtwagen is geladen met ijzer. Een deel van de lading ligt verspreid over de hele weg, meldt Rijkswaterstaat.