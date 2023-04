Deense uitwisselingsleerlingen te gast in de Hoeksche Waard. ‘Je leert zo meer dan tijdens normale vakantie’

Frank zag tijdens voorberei­ding op marathon meer dieren dan in Blijdorp: ‘Mooier lopen kan haast niet’

Met ruim 560 kilometers in de benen twijfelde Frank Sjoukes nooit of hij zijn tweede marathon in Rotterdam zou voltooien. Nu geniet hij na van een pr, dat extra speciaal is na een voorbereiding door ‘de mooist denkbare omgeving’. ,,Op het strand liep ik bijna tegen een zeehond aan.”