De coffeeshop van de toekomst: alsof je een apotheek binnenloopt (mét een drive-thru)

Havendag Goudswaard in ere hersteld: ‘Juist deze tijd vraagt hier om’

In de volksmond wordt over Goudswaard niet zelden gesproken als ‘het einde van de wereld’. Maar het beeld van een in zichzelf gekeerd dorpje is vooral iets van vroeger. Leefbaarheid van ‘de Korendijk’ is nu de bestaansreden van de plaatselijke dorpsvereniging. Ze omarmt nieuwe woonwijkjes, probeert middenstanders vast te houden én ze heeft de van oudsher traditionele Havendag in ere hersteld.