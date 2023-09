De beeldentuin van Monique en Bert komt nog één keer terug: ‘Het wordt een soort best of-editie’

In 2021 zou écht de laatste editie van hun beeldentuin zijn. Maar twee jaar later komt de tuin van Monique en Bert Penning toch nog één keer vol met beelden te staan. ,,We worden er zó blij van.”

Eigenlijk zouden de twee kunstenaars nu niet meer in hun riante woning met een tuin zo groot als een voetbalveld aan de Zwartegatseweg in Oostvoorne wonen. Maar de verkoop duurt langer dan verwacht. ,,En we willen iets doen dat positieve energie geeft. Daarom toch nog een elfde editie van de beeldentuin”, vertelt Monique (65). Die begint komende zaterdag.

Ze had het nieuws nog niet online gezet of het regende enthousiaste reacties van mensen die de afgelopen jaren op de weelderige tuin vol met beelden afkwamen. Ook kunstenaars die er eerder stonden en meestal best goed verkochten, reageerden positief.

Reünie

,,Het wordt nu een soort van the best of’ van de afgelopen tien edities. Er staat werk van kunstenaars die we heel graag weer nog een keer terug wilden hebben, je kunt het een soort reünie noemen”, zegt Monique.

Frans van Straaten en Babke Moelee horen het met een glimlach aan. De kunstenaars uit het Zuid-Limburgse Berg aan de Maas laden net hun bestelbusje uit en zetten hun achttien bronzen beelden op zinken sokkels. Waar die in de tuin moeten komen te staan, willen ze met het echtpaar Penning overleggen. ,,We zijn zeer vereerd dat we hier weer mogen komen”, zegt Babke. ,,Wij komen hier graag. We hebben zelf ook een beeldentuin, maar deze is ook heel bijzonder.”

Eppe de Haan is van het ni­veau-Champions League Bert Penning

In totaal elf kunstenaars zijn goed voor zo’n tachtig beelden die verspreid over de tuin een plek krijgen. Bert Penning (67) is al jarenlang fan van Eppe de Haan (73) en is blij dat hij opnieuw meedoet. Van de beeldhouwer, die sinds 1993 in het Italiaanse Pietrasanta woont en werkt, staan er vijf beelden, waarvan twee marmeren. ,,Dat we hem hier hebben, daar zijn we apetrots op”, zegt Monique. Haar man noemt zijn idool, die in binnen- en buitenland een geziene kunstenaar is, ‘van het niveau-Champions League’.

Bijna traditiegetrouw is van het eiland Voorne-Putten beeldhouwer Tineke Nusink uit Spijkenisse van de partij. Vorig jaar kreeg de door haar in brons gegoten hond Max veel aandacht. Het kunstwerk in de Voorstraat in haar woonplaats doet herinneren aan de Joodse familie Levie die in de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd en vermoord. De hond zat destijds dagenlang voor het huis op zijn baasjes te wachten.

Ook Bert en Monique exposeren hun werk; hij stelt beelden tentoon die hij als beeldhouwer heeft gemaakt, waaronder Andromeda, een vrouwenfiguur uit de Griekse mythologie zonder hoofd en benen. Van Monique zijn schilderijen te zien, waarin soms bladgoud, -zilver en -brons is verwerkt.

Nog snel gemaaid

Vrijdag is het volgens het echtpaar in de Beeldentuin Het Zwarte Gat een komen en gaan van busjes van kunstenaars die hun beelden en drijvende sculpturen komen brengen. ,,We hebben nog snel het gras gemaaid”, wijst Monique. ,,De afgelopen dagen vulden we liefst zeven laadwagens met waterplanten en onkruid, maar nu is de tuin piekfijn in orde.”

Bezoekers kunnen zaterdag en zondag en de twee volgende weekeinden van 11.00 tot 17.00 uur komen kijken. Er is in de tuin ook een terras om even wat te eten of te drinken. Bert: ,,Ze verwachten zaterdag mooi weer. Ik sta altijd verbaasd dat er op de eerste dag om elf uur al mensen voor het hek staan te wachten. Dat is geweldig.” ,,Ja”, valt zijn vrouw hem bij, ,,van de beeldentuin worden we zelf ook zo blij.”

